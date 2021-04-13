حديقة الآمراء يحتضن “مواجهة ثأرية” في أبطال أوروبا

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مواجهة مرتقبة سيشهدها ملعب بارك دي فرانس عندما يستضيف باريس سان جيرمان ضيفه بايرن ميونيخ في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وسط أفضلية فرنسية مدججة بانتصار خارج القواعد في مواجهة الذهاب.

أفضلية ستزيد من ألق النجم كيليان مبابي في الفترة الأخيرة من الموسم محليا وأوروبيا، توهج قابله المدرب ماوريتسيو بوتشيتينو بتطوير الفريق من الناحية الهجومية، كما أن عودة النجم نيمار دا سيلفا ومساهمته بانتصار الفريق في أليانز أرينا لها أثر كبير في التشكيلة الباريسية، عودة ماركو فيراتي إلى تدريبات الفريق بعد إعلان تعافيه من فيروس كورونا سيضع الفريق أمام خيارات عديدة في خط الوسط مع عودة لياندرو باريديس الذي غاب عن موقعة الذهاب، سان جيرمان سيفتقد خدمات مدافع وقائد الفريق ماركينيوس بعد الإصابة.

من الجهة الأخرى سيدخل بطل النسخة الأخيرة بايرن ميونيخ مواجهة بارك دي فرانس وعينه على تعويض مواجهة الذهاب والفوز بفارق هدفين كي يضمن العبور للمربع الذهبي، إصابات عديدة ستبعد عدة لاعبين عن المواجهة المرتقبة وعلى رأسها هداف الفريق روبرت ليفاندوفيسكي.

وفتح المدرب هانز فيليك الباب على إمكانية عبور وصيف النسخة الماضية باريس سان جيرمان في حال اللعب بأفضل طريقة، مواجهة مرتقبة ستضع أحد الفريقين بين الأربعة الكبار في سعيهم للتتويج بلقب الموسم من المسابقة الأوروبية الكبرى.

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