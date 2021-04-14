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نادي الأخضر يعلن جاهزة إنارة ملعب شيخ الشهداء

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة نادي الأخضر انتهائها من تركيب إنارة ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء والذي سيستقبل مباريات الفريق في الدوري الممتاز طوال شهر رمضان .

ويعد تركيب الأضواء الكاشفة وصيانة كل أعمدة الكهرباء داخل الملعب تجهيزاً لإستضافته عدة مباريات في الدوري الممتاز خلال الأيام المقبلة .

ومن المنتظر أن يخوض الاخضر أولى مبارياته في رمضان أمام الهلال ضمن الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الأولى من الدوري الممتاز حيث يتصدر الفريق الترتيب مؤقتاً بثمانية عشر نقطة من ست مباريات حقق خلالها العلامة الكاملة .

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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