نادي الأخضر يعلن جاهزة إنارة ملعب شيخ الشهداء

أعلنت إدارة نادي الأخضر انتهائها من تركيب إنارة ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء والذي سيستقبل مباريات الفريق في الدوري الممتاز طوال شهر رمضان .

ويعد تركيب الأضواء الكاشفة وصيانة كل أعمدة الكهرباء داخل الملعب تجهيزاً لإستضافته عدة مباريات في الدوري الممتاز خلال الأيام المقبلة .

ومن المنتظر أن يخوض الاخضر أولى مبارياته في رمضان أمام الهلال ضمن الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الأولى من الدوري الممتاز حيث يتصدر الفريق الترتيب مؤقتاً بثمانية عشر نقطة من ست مباريات حقق خلالها العلامة الكاملة .

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