اخبار الرياضة

الأهلي بنغازي يشتكي للكاف بشأن فحوصات كورونا التي أجريت في جنوب إفريقيا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

قال النادي الأهلي بنغازي إن المسحات التي أجريت بمصر للاعبينا المصابين و الطاقم الفني؛ أظهرت أن جميع العينات سالبة بفضل الله .

النادي الأهلي أوضح عبر حسابه الرسمي أن المسحة التي أجريت لمساعد المدرب “أٔنيس الربيعي” كانت نتيجتها سالبة اليوم بجنوب إفريقيا قبل سفره إلى تونس .

واستغرب النادي الأهلي تغيير كافة المصابين من الحالة الموجبة إلى السالبة في ظرف يومان فقط . 

وأكد النادي أن الأمر يدعو للريبة و الشكوك؛ و سيتقدم بشكوى مستعجلة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم للتحقيق بشأن الوقائع المصاحبة لمباراة “أورلاندو برايتس” ضمن الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية .

وكانت الفحوصات التي أجريت للأهلي قبل مواجهة “أورلاندو بيراتس” قد أشارت إلى أصابة 5 من أفراد البعثه بفيروس كورونا منهم 3 لاعبين والمعد البدني ومساعد المدرب .

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