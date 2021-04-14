اخبار الرياضة

تشيلسي أكثر فريق إنجليزي يصل لمربع كبار أوروبا

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح تشيلسي في الصعود إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمام ضيفه بورتو بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيثيخوان في إشبيلية ضمن إياب دور الثمانية .

وأفتقرت المباراة إلى وجود الفرص إلى أن جاء هدف المباراة الوحيد عبر الإيراني مهدي طارمي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة .

ليتأهل البلوز إلى نصف النهائي للمرة الثامنة في تاريخه مستغلاً فوزه ذهاباً بثنائية دون مقابل ليصبح تشيلسي أكثر الأندية الإنجليزية تواجداً في نصف النهائي متقدماً على مانشستر يونايتد .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك