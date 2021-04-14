تشيلسي أكثر فريق إنجليزي يصل لمربع كبار أوروبا

نجح تشيلسي في الصعود إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمام ضيفه بورتو بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيثيخوان في إشبيلية ضمن إياب دور الثمانية .

وأفتقرت المباراة إلى وجود الفرص إلى أن جاء هدف المباراة الوحيد عبر الإيراني مهدي طارمي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة .

ليتأهل البلوز إلى نصف النهائي للمرة الثامنة في تاريخه مستغلاً فوزه ذهاباً بثنائية دون مقابل ليصبح تشيلسي أكثر الأندية الإنجليزية تواجداً في نصف النهائي متقدماً على مانشستر يونايتد .

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