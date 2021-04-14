الأهلي بنغازي يقدم شكوى للكاف

يستعد نادي الأهلي بنغازي لتقديم شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد أن أثبت التحليل الذي أجراه الفريق الأول لكرة القدم بالقاهرة خلوها من فيروس كورونا المستجد.

نادي الأهلي بنغازي الذي عبر عن استغرابه عبر صفحته بفيسبوك من تغيير كافة المصابين من الحالة الموجبة إلى السالبة في ظرف يومين فقط، الأمر الذي يدعو للريبة والشكوك ويدفع النادي إلى تقديم شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتحقيق بشأن الوقائع المصاحبة لمباراة أورلاندو برايتس ضمن الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية.

يشار إلى أن فريق الأهلي بنغازي قد خسر أمام أورلاندو بيراتس إيابا 3-0 ضمن منافسات دوري المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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