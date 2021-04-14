ريال مدريد يطرق بوابة التأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا

تقرير| 218

ستكون رحلة ريال مدريد إلى ملعب أنفيلد لمواجهة ضيفه ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حذرة بعض الشيء، رغم النتيجة الإيجابية التي حققها الميرينغي في مدريد.

وسينزل الفريق الملكي المنتشي بفوزه على ليفربول، وبعدها حسم الكلاسيكو في ظرف أيام إلى أنفيلد وعينه على التأهل إلى المربع الذهبي، ووضع اسمه منافساً شرساً على لقب الموسم وتعزيز رقمه باللقب الـ14 في المسابقة الأوروبية.

ويعي المدرب زين الدين زيدان أن أي هفوة سيُقدمها لاعبوه إلى رفقاء محمد صلاح وساديو ماني قد تُكلفهم الكثير، وتعصف بآمالهم التي تجددت رغم الإصابات التي تعرّض لها عدة لاعبين، ويعاني الريال من غياب مؤثر في خط الدفاع بداية من القائد سيرجيو راموس ورافائيل فاران وداني كارفاخال، إضافة إلى لوكاس فاسكيز الذي غادر الكلاسيكو وتأكد غيابه لفترة.

من الجانب الآخر يسعى ليفربول لتحقيق المفاجأة والعبور لنصف النهائي بعد الخسارة في ألفريدو دي ستيفانو بثلاثة أهداف مقابل هدف، خسارة حمّل خلالها جمهور الريدز المدرب يورغن كلوب وخط الدفاع مسؤوليتها بعد الهفوات الواضحة أمام سرعة فينيسيوس وتألق أسينسيو.

وسيدخل ليفربول الذي بدأ يتوازن في الجولات الأخيرة من البريمرليغ المباراة برغبة الانتصار والصعود إلى رباعي كبار أوروبا، مهمة صعبة أقرها كلوب لكنه أشار إلى أن لاعبي الفريق سيكونون في الموعد لإهداء التأهل لمشجعي الفريق.

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