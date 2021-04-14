إيطاليا تفتح الباب لعودة المشجعين في أمم أوروبا

وافقت الحكومة الإيطالية على دخول المشجعين خلال بطولة كأس أمم أوروبا الصيف المقبل، وذلك وسط معايير محددة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وجاءت الموافقة من خلال كتاب تسلّمه رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا، وبالتالي سيسمح للجمهور حضور المباريات التي يحتضنها ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما في اليورو، وذلك بنسبة تصل إلى 25%.

ومن المقرر أن تستضيف روما ثلاث مباريات في دور المجموعات من بينها المباراة الافتتاحية للبطولة بين إيطاليا وتركيا في الحادي عشر من يونيو، إضافة إلى مباراة في دور الثمانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية