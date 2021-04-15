مانشستر سيتي بدون خسارة في موسم دوري الأبطال

بلغ مانشستر سيتي المربع الذهبي للمسابقة بعدما جدد انتصاره على مضيفه بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف في إياب دور الثمانية والذي أحتضنه ملعب سيغنال إيدونا بارك .

وتقدم أسود الفيستيفال في النتيجة بعد مرور ربع ساعة من انطلاق المباراة عبر الإنجليزي الواعد جودي بيلينغهام بتسديدة رائعة، وانتظر السيتي حتى بعد بداية الشوط الثاني بعشر دقائق ليعدل النتيجة عبر رياض محرز من علامة الجزاء، وأحرز لاعب الوسط الشاب فيل فودين الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة الخامسة والسبعين، ليواصل الفريق السماوي مشواره الأوروبي دون خسارة هذا الموسم .

ليتأهل مانشستر سيتي إلى نصف النهائي لأول مرة بقيادة مدربه بيب غوارديولا حيث سيلتقي باريس سان جيرمان في مواجهة مرتقبة .

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