كورتوا يتألق .. والريال يعبر إلى مربع كبار الأبطال

ضمن ريال مدريد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله أمام مضيفه ليفربول بدون أهداف في إياب ربع نهائي المسابقة .

المباراة لم تشهد فرصاً خطيرة بالنسبة للفريقين في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أخفق ليفربول في اختراق دفاع الميرينغي الذي شهد غياب الثلاثي سيرجيو راموس ورافائيل فاران إضافة إلى داني كارفخال، فيما كاد فينيسيوس جونيور مباغتة الحارس أليسون بيكر عدة مرات لتصل المباراة إلى نتيجة التعادل بدون أهداف .

ليصعد الريال إلى المربع الذهبي مستغلاً إنتصاره في موقعة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب ألفريدو دي ستيفانو .

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