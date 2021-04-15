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كورتوا يتألق .. والريال يعبر إلى مربع كبار الأبطال

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمن ريال مدريد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله أمام مضيفه ليفربول بدون أهداف في إياب ربع نهائي المسابقة .

المباراة لم تشهد فرصاً خطيرة بالنسبة للفريقين في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أخفق ليفربول في اختراق دفاع الميرينغي الذي شهد غياب الثلاثي سيرجيو راموس ورافائيل فاران إضافة إلى داني كارفخال، فيما كاد فينيسيوس جونيور مباغتة الحارس أليسون بيكر عدة مرات لتصل المباراة إلى نتيجة التعادل بدون أهداف .

ليصعد الريال إلى المربع الذهبي مستغلاً إنتصاره في موقعة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب ألفريدو دي ستيفانو .

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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