ليفاندوفسكي يعود للتدريبات الفردية بعد الإصابة

عاد مهاجم فريق بايرن ميونيخ البولندي “روبرت ليفاندوفسكي” للتدريبات الفردية في ملعب نادي بايرن ميونيخ بعدما غياب ليفاندوفسكي إثر شد في أربطة ركبته في المباراة الدولية بين بولندا وأندورا وخرج لأسابيع قليلة وغاب عن مباريات هامة للفريق البافاري الذي ودع منافسات دوري الأبطال على يد فريق باريس سان جيرمان.

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