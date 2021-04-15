ليفاندوفسكي يعود للتدريبات الفردية بعد الإصابة

عاد مهاجم فريق بايرن ميونيخ البولندي “روبرت ليفاندوفسكي” للتدريبات الفردية في ملعب نادي بايرن ميونيخ بعدما غياب ليفاندوفسكي إثر شد في أربطة ركبته في المباراة الدولية بين بولندا وأندورا وخرج لأسابيع قليلة وغاب عن مباريات هامة للفريق البافاري الذي ودع منافسات دوري الأبطال على يد فريق باريس سان جيرمان.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا الاحرار
قد يعجبــــك أيضـــاً
كورتوا يتألق .. والريال يعبر إلى مربع كبار الأبطال
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مانشستر سيتي بدون خسارة في موسم دوري الأبطال
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
الإصابة تُبعد شلدون عن قمة الاتحاد والأهلي طرابلس
تم النشر منذُ 13 ساعة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك