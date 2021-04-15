ماثيوس موتا يصل مصراتة ويعود لفريق السويحلي

وصل فجر الخميس اللاعب البرازيلي “ماثيوس موتا” إلى مصراتة قادما من ساوباولو بعد رحلة طويلة عبر مطاري فرانكفورت وإسطنبول وذلك من أجل الإلتحاق بفريق السويحلي الأول لكرة القدم، حيث سبق للمهاجم ماثيوس أن لعب للسويحلي وقدم مستويات متميزة قبل أن يخوض تجربة إحترافية أخرى في الدوري الكويتي والدوري البرتغالي، وسيلتحق ماثيوس بتدريبات السويحلي بداية من اليوم الساعة 10:30 ليلا في ملعب مصراتة.

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