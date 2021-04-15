ماثيوس موتا يصل مصراتة ويعود لفريق السويحلي

وصل فجر الخميس اللاعب البرازيلي “ماثيوس موتا” إلى مصراتة قادما من ساوباولو بعد رحلة طويلة عبر مطاري فرانكفورت وإسطنبول وذلك من أجل الإلتحاق بفريق السويحلي الأول لكرة القدم، حيث سبق للمهاجم ماثيوس أن لعب للسويحلي وقدم مستويات متميزة قبل أن يخوض تجربة إحترافية أخرى في الدوري الكويتي والدوري البرتغالي، وسيلتحق ماثيوس بتدريبات السويحلي بداية من اليوم الساعة 10:30 ليلا في ملعب مصراتة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا الاحرار
قد يعجبــــك أيضـــاً
ليفاندوفسكي يعود للتدريبات الفردية بعد الإصابة
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
كورتوا يتألق .. والريال يعبر إلى مربع كبار الأبطال
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مانشستر سيتي بدون خسارة في موسم دوري الأبطال
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
الإصابة تُبعد شلدون عن قمة الاتحاد والأهلي طرابلس
تم النشر منذُ 13 ساعة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك