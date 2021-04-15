فريق الأمواج الزرقاء يواصل تحضيراته للدرجة الثانية

يواصل فريق الأمواج الزرقاء بطرابلس استعداداته للمشاركة في دوري الدرجة الثانية المزمع انطلاقه بعد إنتهاء شهر رمضان المبارك.

وفي آخر هذه الاستعدادات خاض أبناء منطقة الحي الإسلامي مباراة ودية من العيار الثقيل عندما حل ضيفاً على الأهلي طرابلس.

ورغم خسارته بهدفين دون مقابل إلا أن أصحاب الغلالة البحرية بلونيها الأزرق والسماوي استطاعوا مجاراة نجوم الأهلي وكسب احترام الجمهور المتابع لهذا اللقاء الودي.

يُذكر أن نادي الأمواج الزرقاء قد تأسس حديثاً وصعد في الموسم الماضي من الدرجة الثالثة إلى الثانية وهو يطمح رغم إمكانياته المحدودة للصعود إلى دوري الدرجة الأولى والاقتراب أكثر من بلوغ الحلم الأكبر باللعب في دوري الأضواء.

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