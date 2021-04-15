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مهاجم الاتحاد شلدون يجري عملية جراحية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض مهاجم نادي الاتحاد الشاب جهاد شلدون لإصابة قوية في الرباط الصليبي سيجري على إثرها عملية جراحية في الساعات القادمة.

شلدون لم يستطع استكمال مباراة فريقه الأخيرة أمام أبوسليم لحساب الجولة السابعة من الدوري الممتاز والتي انتهت بتفوق أحمر طرابلس بهدفين دون مقابل.

ويعتبر شلدون من أبرز لاعبي الاتحاد هذا الموسم حيث تمكن من المساهمة في تسجيل أهداف فريقه في المرحلة الماضية وقيادته لتحقيق الانتصارات.

ويعتبر شلدون من أبرز المواهب الصاعدة في النادي الاتحاد ويعتبر من أهم لاعبي فريقه في الفترات الأخيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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