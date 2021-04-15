مهاجم الاتحاد شلدون يجري عملية جراحية

تعرض مهاجم نادي الاتحاد الشاب جهاد شلدون لإصابة قوية في الرباط الصليبي سيجري على إثرها عملية جراحية في الساعات القادمة.

شلدون لم يستطع استكمال مباراة فريقه الأخيرة أمام أبوسليم لحساب الجولة السابعة من الدوري الممتاز والتي انتهت بتفوق أحمر طرابلس بهدفين دون مقابل.

ويعتبر شلدون من أبرز لاعبي الاتحاد هذا الموسم حيث تمكن من المساهمة في تسجيل أهداف فريقه في المرحلة الماضية وقيادته لتحقيق الانتصارات.

ويعتبر شلدون من أبرز المواهب الصاعدة في النادي الاتحاد ويعتبر من أهم لاعبي فريقه في الفترات الأخيرة.

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