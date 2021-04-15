طلعت يوسف يكشف عن الفرق بين الكرة الليبية والمصرية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

كشف المصري طلعت يوسف مدرب الأهلي طرابلس أن القدرات قريبة بين الكرة الليبية ونظيرتها لمصرية .

وأشار في تصريحات لقناة “أون تايم سبورت” أن الظروف أثرت بشكل كبير في الكرة الليبية في السنوات الأخيرة لعل أبرزها توقف الدوري لأكثر من 20 شهر، مؤكدًا أن المقارنة ليست عادلة .

وعن الأهلي طرابلس، قال حاليًا نحن في الأسبوع السابع والفريق متصدر المجموعة الثانية ولاتزال 4 مباريات لإنهاء مرحلة الذهاب .

وعن أسباب تعاقده مع المهاجم المصري حسام حسن، أشار أعرف اللاعب جيدا لأني سبق وأن أشرفت عليه في سموحه .

وأضاف امتلك قناعه كبيرة بقدراته ومهاراته واللاعب يمتلك ميزه اللعب في مراكز عده .

وواصل حدثه، سيلتحق بنا حسام حسن، ومحمد الترهوني، خلال منتصف الشهر المقبل ولفترة 4 اشهر .

وختم حاليًا لايمكن التعاقد مع لاعبين أجانب لأن لائحة الدوري الليبي تشترط التعاقد مع 3 أجانب .