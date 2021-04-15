انطلاقة قوية لـ”دجوكوفيتش ونادال” في بطولة مونت كارلو

تقرير| 218

تخطى المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش عقبة الإيطالي يانيك سينير بمجموعتين دون مقابل في بطولة مونت كارلو ذات الألف نقطة.

وحسم دجوكوفيتش، العائد إلى ملاعب التنس بعد الغياب منذ بطولة أستراليا المفتوحة، المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل أربعة، والمجموعة الثانية بستة لإثنين، ليفوز دجوكوفيتش بأول مباراة رسمية ضد سينيز .

وسيلتقي دجوكوفيتش في ثمن نهائي البطولة أمام الفائز بين البريطاني دانييل إيفانز والبولندي هوبرت هوركاتش المتوج ببطولة ميامي المفتوحة قبل أيام .

من جهته، بلغ الإسباني رافائيل نادال الدور الثاني بفوزه على الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس بسهولة بمجموعتين دون مقابل .

وتمكن الماتادور الإسباني في أولى مواجهاته بعد قرابة شهرين من إنهاء المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوط واحد، وواصل نادال تألقه ليحسم المجموعة الثانية بستة أشواط لشوطين .

ومن المنتظر أن يواجه نادال في الدور ثمن النهائي الفائز من مواجهة البلغاري غريغور ديميتروف والفرنسي جيريمي شاردي، فيما يطمح رافائيل نادال بحصد اللقب 12 في مسيرته بالبطولة الفرنسية.

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