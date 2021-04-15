روما يواجه أياكس في اختبار صعب بملعب الأولمبيكو

تقرير| 218

يحتضن الأولمبيكو مواجهة من العيار الثقيل في الدوري الأوروبي، روما يستقبل أياكس في إياب دور الثمانية من أجل ضمان بطاقة العبور إلى المربع الذهبي لمواصلة المشوار نحو التتويج الأوروبي .

وسيستغل روما مشوار الموسم المتميز بحسب الإحصائيات في اليوروباليغ، تألق ولعب جماعي بقيادة المدرب باولو فونسيكا الذي يعتمد على مجموعة من الشباب إضافة إلى بعض العناصر التي شاركت مع الفريق في مواسم عدة كالقائد إيدين دجيكو والذي سيخوض المباراة الثلاثين له في المسابقات الأوروبية مع ذئاب العاصمة الإيطالية .

واعتبر المدرب باولو فونسيكا المباراة بمثابة مواجهة الموسم بإعتبار أن ذئاب روما هم آخر الممثلين للكرة الإيطالية في المسابقات الأوروبية، الفريق تحصل على أفضلية بفوزه ذهابا لكن المفاجأة قد تأتي من أصحاب الكرة الشاملة الذين أهدروا فوزا كان في المتناول ذهابا .

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين في يوهان كرويف أرينا بتفوق إيطالي بهدفين مقابل هدف، مواجهة تألق خلالها حارس الجيالوروسي باو لوبيز وأسهم في تقريب خطوات التأهل إلى نصف النهائي، أما أياكس سيحاول تعويض ما فات في مواجهة أمستردام للتأهل إلى نصف النهائي مستغلا رغبته في تحقيق الثنائية وتعزيز التألق المحلي الذي وضعه في صدارة الإردفيدزي بفارق مريح عن أقرب الملاحقين.

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