المحترف الأمريكي بفريق سلة الاتحاد: اللاعب الليبي يستطيع الاحتراف في الخارج بسهولة

أخبار ليبيا 24

قال المحترف الأمريكي بفريق كرة السلة بنادي الاتحاد، موسى عبد العليم، أنه خاض تجربة احتراف رائعة له خلال الموسم المنتهي منذ أيام، خاصة وأن مباريات السلة كانت قوية والمنافسة ظلت عالقة بين الفرق حتى اللحظات الأخيرة.

وفي تصريحات صحفية أوضح المحترف الأمريكي أنه محظوظ بفرصة اللعب في ليبيا، وأنه استمتع بكل دقيقة أمضاها مع الفريق، لافتا إلى أنه تفاجئ واندهش من الموهبة والكفاءة وجودة اللعب من اللاعبين داخل ليبيا.

وتابع أن هناك لاعبين من ليبيا يستطيعون الاحتراف في الخارج بسهولة بسبب موهبتهم الكبيرة، خاصة وأن البطولة كانت قوية وحماسة وجعلته يقدم أقوى ما لديه، وأنه عازم على تكرار نفس التجربة الاحترافية في ليبيا مرة أخرى.

ونجحت كرة السلة الليبية في مزاحمة كرة القدم، من حيث الاهتمامات والمشاهدة بحسب ما صرح به فؤاد برغش، رئيس اتحاد كرة السلة الليبي، بسبب النجاح في تنظيم بطولتي الدوري والكأس دون توقف وبشكل دائم، ووجود لاعبين أكفاء في كافة الفرق فضلا عن وجود محترفين من الولايات المتحدة الأميركية، الذين أسهموا بشكل فعال في إحداث نقلة نوعية حقيقة وتطوير اللعبة بجانب اللاعبين الليبيين.