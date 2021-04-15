يويفا يعتمد روما لاستضافة مباريات أمم أوروبا

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اعتماده مدينة روما بين المدن المضيفه لنهائيات كأس أمم أوروبا المؤجلة إلى الصيف المقبل وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا .

وكشف اليويفا إلى أنه يعتبر روما ضمن المدن التي أكدت ضمانات احتضانها لعدد من مباريات البطولة التي ستجرى في عدة مدن وملاعب أوروبية، وأضاف الاتحاد الأوروبي إلى أنه يعلم بالوضع الصحي الراهن لكن إمكانية حضور الجمهور بنسب متفاوتة وسط إجراءات صحية سيجل بعودة الحياة الطبية داخل الملاعب، وقدمت العاصمة الإيطالية ضمانات بحضور مالا يقل عن 25% من المشجعين في ملعب الأولمبيكو بعدما كانت مهددة بخسارة استضافة مبارياتها في اليورو .

وأصبحت بذلك روما المدينة التاسعة التي تم تأكيد احتضانها لأمم أوروبا فيما لاتزال ثلاث مدن مهددة بسحب التنظيم وهي بلباو ودبلن إضافة إلى ميونيخ .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية