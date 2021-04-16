نادي الحرية يستضيف دوري عمر المختار في سلوق

سلوق 16 إبريل 2021(وال) اعتمدت اللجنة التحضيرية لمسابقة عمر المختار التنشيطية، وإدارة نادي الحرية بسلوق جدول المباريات بمسابقة عمر المختار التنشيطية، والتي سيحتضنها ملعب نادي الحرية بمدينة سلوق.

وستكون هذه المباراة بمشاركة عدد من فرقان الدرجة الثانية، حيث تم تشكيل لجنة تحضيرية؛ للإشراف على فعاليات المسابقة، والتي ستنطلق في الخامس من شهر رمضان المبارك.

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية، قال رئيس اللجنة التحضيرية للدوري السيد “سعد الفاخري” أن هذه المسابقة ستضم عدد من الأندية وعلى رأسها نادي الحرية، والذي يستضيف هذه البطولة، ونادي السد ونادي نجوم كركورة ونادي المقرون، ونادي الزويتنة.

وأضاف “الفاخري” أن كل فريق في هذا الدوري سيلعب خمسة مباريات وستكون البطولة للفريق الأكثر نقاطا، وفي حال توازي فريقين في النقاط والأهداف وتعادلهم، سيجري بينهم لقاء فاصل مؤكدا ان الهدف من هذا الدوري هو خلق جسر للتواصل بين الأندية وتقوية الرابطة بينها

وفي تصريح خاص ـ لوكالة الأنباء الليبية ـ قال رئيس اللجنة التسييرية لنادي نجوم كركورة السيد” صلاح علي المشيطي ” أنه بمناسبة صدور قرار إشهار نادي نجوم كركورة بعد سنوات من توقف النادي عن ممارسة أنشطته بسبب بعض الإجراءات القانونية، رأينا أنه من الضروري تدوير عجلة الأنشطة في النادي والمشاركة في هذه الدوري.

وأكد “المشيطي” أن الفريق الأول سيباشر تمريناته استعدادا للمشاركة في هذه البطولة، والتي ستكون الأولى له بعد توقف دام لسنوات، مشيدا بدور الهيئة العامة للشباب والرياضة والاتحاد العام والاتحاد الفرعي على دعم نادي “نجوم كركورة ” وإعادة إشهاره.

وبين ” المشيطي” أن مساندة نادي نجوم كركورة ودعمه ، من شأنه خلق انعكاسات إيجابية على رياضيي النادي ومشجعيه وإدارته.(وال ـ سلوق) ع م

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