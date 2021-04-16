السويحلي يضمّ البرازيلي “ماتيوس موتا” لتدعيم صفوفه

تعاقد فريق السويحلي مع اللاعب البرازيلي، ماتيوس موتا؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في مرحلة الإياب من الدوري الممتاز.

اللاعب البرازيلي؛ وصل إلى مطار مصراتة، والتحق فورًا بتدريبات الفريق، حيث سبق له أن مثّل ألوان السويحلي، في المواسم الماضية.

وخاض ماتيوس، في الفترات السابقة، تجربتيْن احترافيتيْن في الدوري الكويتي والبرتغالي، قبل أن يُقرّر العودة، من جديد، إلى صفوف “أحمر مصراتة”، الذي يُشرف على حظوظه المدرب التونسي، أنيس البوسعيدي.

ويسعى السويحلي، بشكل كبير، إلى الاهتمام بالفريق الأول، والمنافسة في الفترة القادمة على إحدى بطاقتيْ التأهل للدور الرباعي.

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