بعد تعافيه من “كورونا”.. “عودة” يعود لتدريب النصر

عاد مدرب فريق النصر، المصري محمد عودة، إلى مدينة بنغازي؛ ليُباشر مهامه من جديد، عقب تعافيه من فيروس “كورونا”.

“عودة”؛ كان قد غاب عن النصر لمدة تجاوزت حوالي شهر كامل، قام الفريق خلالها بإجراء معسكر تحضيري في مدينتيْ مصراتة وطرابلس، كما لم يستطع اللحاق بمباراة الفريق أمام التعاون في ملعب اجدابيا، والتي انتهت بتفوق النصر بهدفيْن دون مقابل، لحساب الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز.

وكان “عودة” قد باشر مهامه في تدريب النصر، في أواخر السنة الماضية، حيث قاد الفريق في منافسات أبطال أفريقيا، التي ودّعها من الدور التمهيدي أمام شباب بلوزداد الجزائري.

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