بخسارة غير متوقعة.. “دجوكوفيتش” يودّع بطولة “مونت كارلو”

ودعّ المصنف الأول الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، بطولة “مونت كارلو” للتنس، ذات الألف نقطة؛ بخسارته المفاجئة أمام البريطاني دانييل إيفانز بمجموعتين دون مقابل، في ثمن النهائي.

وفجّر اللاعب البريطاني المفاجأة بعدما حسم المجموعة الأولى بستة لأربعة، وفي المجموعة الثانية؛ اضطر “دجوكوفيتش” إلى الاستسلام لضربات إرسال “إيفانز” القوية، والتي قادته للفوز بها بسبعة أشواط مقابل خمسة.

واحتاج اللاعب البريطاني إلى ساعتين وست دقائق لضمان التأهل إلى ربع النهائي، حيث سيلتقي البلجيكي، ديفيد غوفان، الذي أقصى الألماني، ألكسندر زفيريف، بمجموعتين دون مقابل .

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