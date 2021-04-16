روما يُواصل تمثيل الكرة الإيطالية في أوروبا

ضمِن روما تأهله إلى نصف النهائي؛ بعد تعادله في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام ضيفه أياكس أمستردام، على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية.

وتقدم أياكس في النتيجة في الدقيقة الـ 49 عبر بريان بروبي، وألغى الحكم بعد سبع دقائق هدفًا لقائد الفريق، دوسان تاديتش، بعد الاحتكام إلى تقنية الفيديو، وأدرك روما التعادل في الدقيقة الـ 72 عبر القائد البوسني، إدين دجيكو.

وحافظ روما على التعادل الذي قاده إلى التأهل للمربع الذهبي، حيث يتطلع ذئاب العاصمة الإيطالية إلى التتويج باللقب الأول في اليوروباليغ، لكن سيتعيّن عليه أن يتجاوز مانشستر يونايتد، في نصف النهائي.

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