انطلاق بطولة “هومر” الرمضانية لقدامى الرياضيين في طرابلس

انطلقت بملعب نادي نجوم قرطبة بطرابلس منافسات بطولة “هومر” الرمضانية لقدامى اللاعبين، في نسختها الرابعة، وذلك بمشاركة أبرز أندية العاصمة، وهي “الأهلي والاتحاد والمدينة والوحدة والمحلة والترسانة والشط واليرموك والمجد واتحاد الشرطة وأبي الأشهر والمجد وزناته ونجوم قرطبة”.

وفي المباراة الافتتاحية لهذه البطولة، التي تُقام تحت شعار “معًا نتعايش بحب وشغف كرة القدم”؛ تبارى فريقا المحلة ونجوم قرطبة، في لقاء شهد غزارةً في الأهداف، بعدما انتهى بأربعة أهداف لمثلها.

وتتواصل المنافسات يوميًا، وسط حضور ومتابعةٍ كبيرةٍ من محبّي وعشّاق كرة القدم.

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