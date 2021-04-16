اخبار الرياضة

انطلاق بطولة “هومر” الرمضانية لقدامى الرياضيين في طرابلس

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت بملعب نادي نجوم قرطبة بطرابلس منافسات بطولة “هومر” الرمضانية لقدامى اللاعبين، في نسختها الرابعة، وذلك بمشاركة أبرز أندية العاصمة، وهي “الأهلي والاتحاد والمدينة والوحدة والمحلة والترسانة والشط واليرموك والمجد واتحاد الشرطة وأبي الأشهر والمجد وزناته ونجوم قرطبة”.

وفي المباراة الافتتاحية لهذه البطولة، التي تُقام تحت شعار “معًا نتعايش بحب وشغف كرة القدم”؛ تبارى فريقا المحلة ونجوم قرطبة، في لقاء شهد غزارةً في الأهداف، بعدما انتهى بأربعة أهداف لمثلها.

وتتواصل المنافسات يوميًا، وسط حضور ومتابعةٍ كبيرةٍ من محبّي وعشّاق كرة القدم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك