“ثنائي إنجليزي” في المربع الذهبي للدوري الأوروبي

تقرير 218

بلغ مانشستر يونايتد الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، بعدما جدد انتصاره على ضيفه غرناطة، بهدفيْن دون مقابل، على ملعب أولد ترافورد، في إياب ربع النهائي .

وافتتح “الشياطين الحمر” التسجيل بعد مرور ست دقائق فقط على انطلاق المباراة عبر مهاجمه المخضرم إديسون كافاني، وعزّز خيسوس فاليخو تقدم اليونايتد، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى المربع الذهبي للمسابقة الأوروبية، بفوزه برباعية دون مقابل في مجموع المباراتيْن، مستغلاً فوزه ذهابًا بالنتيجة ذاتها.

من جانبه، تأهل أرسنال إلى قبل النهائي بعدما اكتسح خارج أرضه على مضيفه سلافيا براغ برباعية دون ردّ، في المباراة التي احتضنها ملعب إدين أرينا في العاصمة التشيكية.

وحسم المدفعجية المواجهة منذ الشوط الأول، حيث افتتح الإيفواري، نيكولاس بيبي، مهرجان الأهداف في الدقيقة الـ 18، وبعد ثلاث دقائق؛ عزّز ألكسندر لاكازيت النتيجة بالهدف الثاني من علامة الجزاء، وسجّل الواعد بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة الـ 24، ليعود لاكازيت ليختتم الرباعية في الدقيقة الـ 77 من زمن المباراة.

وكان التعادل بهدف لمثله قد حسم مواجهة الذهاب في لندن؛ ليصعد أرسنال إلى نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع فياريال، ومدربه السابق أوناي إيمري.

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