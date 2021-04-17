هاري كين يرتقي لصدارة هدافي البريمرليغ

واصل توتنهام تراجع نتائجه في الأونة الأخيرة بتعادله أمام مضيفه إيفرتون بهدفين لمثلهما على ملعب غوديسون بارك في أفتتاح الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وتقدم السبيرز في الدقيقة السابعة والعشرين عبر هدافه هاري كين، لكن إيفرتون عدل الكفة بواسطة الإيسلندي جيلفي سيغوردسون في الدقيقة الحادية والثلاثين، وعاد سيغوردسون لإضافة الهدف الثاني للتوفيز في الدقيقة الثانية والستين إلا أن هاري كين عاد لتسجيل التعادل لفريقه والثنائية الشخصية بعد ست دقائق منفرداً بصدارة الهدافين برصيد أحدى وعشرين هدفاً .

ليرفع توتنهام رصيده بعد هذا التعادل إلى خمسين نقطة في المركز السابع، متقدماً بنقطة واحدة عن إيفرتون صاحب المركز الثامن .

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