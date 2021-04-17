فريق أواسط الماية يتفوق وديا على ابوسليم

أجرى فريق أواسط نادي العزيمة بالماية مباراته الودية الثامنة عشر هذا الموسم.

حيث حل ضيفاً على نادي أبوسليم الرياضي ونجح في العودة إلى منطقة ورشفانة بفوز ودي معتبر بهدفين دون مقابل.

ويشارك أواسط العزيمة هذا الموسم في دوري الأواسط لأندية الدرجتين الثانية والثالثة تحت إشراف الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس.

من جانبه ورغم الخسارة فقد استفاد أواسط أبوسليم من هذه المباراة حيث منح مدرب الفريق عبدالمجيد الرمالي الفرصة للعديد من لاعبيه الجدد واليافعين من أجل تجهيزهم للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

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