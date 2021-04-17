اخبار الرياضة

انطلاق دوري الأكاديميات والناشئين في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ينطلق خلال هذا الشهر الكريم دوري الأكاديميات ومدارس الناشئين على مستوى طرابلس والذي تنظمه وتشرف على إقامته اللجنة المنظمة لبطولة العاصمة الرمضانية للكبار والقدامى.

وفي هذا الصدد أقيمت مباراة استعراضية بين فريق مدرسة بن عاشور وفريق أكاديمية الشبل الرياضي.

وشهدت المباراة رغم طابعها الودي إثارة كبيرة من لاعبينا الناشئين والذي امتعوا الجمهور الحاضر بما يملكونه من مهارات رفيعة تبشر بولادة نجوم كبار على صعيد كرة القدم الليبية.

وستجرى مباريات هذه البطولة بملعب مدرسة بن عاشور بالمنشية خلال الفترة المسائية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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