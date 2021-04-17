انطلاق دوري الأكاديميات والناشئين في طرابلس

ينطلق خلال هذا الشهر الكريم دوري الأكاديميات ومدارس الناشئين على مستوى طرابلس والذي تنظمه وتشرف على إقامته اللجنة المنظمة لبطولة العاصمة الرمضانية للكبار والقدامى.

وفي هذا الصدد أقيمت مباراة استعراضية بين فريق مدرسة بن عاشور وفريق أكاديمية الشبل الرياضي.

وشهدت المباراة رغم طابعها الودي إثارة كبيرة من لاعبينا الناشئين والذي امتعوا الجمهور الحاضر بما يملكونه من مهارات رفيعة تبشر بولادة نجوم كبار على صعيد كرة القدم الليبية.

وستجرى مباريات هذه البطولة بملعب مدرسة بن عاشور بالمنشية خلال الفترة المسائية.

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