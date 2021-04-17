نادال يكمل مسلسل “مغادرة الكبار” في بطولة مونت كارلو

ودع الإسباني رافائيل نادال بطولة مونت كارلو لأساتذة التنس بخسارته أمام الروسي أندريه روبليف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في ربع نهائي البطولة .

وتمكن روبليف من حسم المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوطين، إلا أن الماتادور الإسباني عاد في المجموعة الأولى معدلاً الكفة بفوزه بستة لأربعة، لتصل المباراة إلى المجموعة الفاصلة والتي آلت إلى اللاعب الروسي بستة لأثنين، ليتمكن من إبعاد نادال المتوج باللقب في أحدى عشر مرة .

وقال الماتادور الإسباني عقب خسارته أمام روبليف ومغادرة البطولة: ” إنها بطولة مهمة للغاية في مسيرتي، أشعر بالحزن في كل مباراة أخسر فيها، أهدرت عدة فرص للتتويج بأول ألقابي في بطولات بداية الموسم .

ليس هذا وقتاً للشكوى والأمر الجيد الأن الذي يمكنني أن أفعله هو الذهاب إلى برشلونة ومواصلة التدريب ومعالجة الأخطاء التي أرتكبتها للتجهيز لبطولة رولان غاروس .”

وسيواجه أندريه روبليف في الدور نصف النهائي منافسه النرويجي كاسبر رود الذي تمكن من الفوز على حامل اللقب الإيطالي فابيو فونيني في مفاجأة كبرى .

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