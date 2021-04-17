الوحيشي يتعافى من الاصابة ويعود لصفوف الأهلي بنغازي

عاد حارس الأهلي بنغازي مراد الوحيشي لتدريبات فريقه بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة أورلاندو الجنوب أفريقي لحساب الجولة الثالثة من الكونفدرالية.

وكانت هذه الإصابة هي الثانية للوحيشي الذي تعرض للأولى في مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي لحساب تمهيدي أبطال أفريقيا.

ويتأهب الأهلي بنغازي لمواجهة فريق انيمبا النيجيري لحساب الجولة الخامسة من مجموعات الكونفدرالية بملعب شهداء بنينا يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وفي السياق ذاته باشر لاعب الأهلي معاذ الشيخي تدريباته مع زملائه في الفريق عقب تعافيه من فيروس كورونا.

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