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الوحيشي يتعافى من الاصابة ويعود لصفوف الأهلي بنغازي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد حارس الأهلي بنغازي مراد الوحيشي لتدريبات فريقه بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة أورلاندو الجنوب أفريقي لحساب الجولة الثالثة من الكونفدرالية.

وكانت هذه الإصابة هي الثانية للوحيشي الذي تعرض للأولى في مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي لحساب تمهيدي أبطال أفريقيا.

ويتأهب الأهلي بنغازي لمواجهة فريق انيمبا النيجيري لحساب الجولة الخامسة من مجموعات الكونفدرالية بملعب شهداء بنينا يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وفي السياق ذاته باشر لاعب الأهلي معاذ الشيخي تدريباته مع زملائه في الفريق عقب تعافيه من فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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