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صبو يودع الاتحاد المنستيري

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ودع المحترف الليبي المعتصم صبو فريقه الاتحاد المنستيري بعد اتفق مع إدارة النادي على فسخ عقده بالتراضي.

وذكر موقع ريميسا الرياضي أن المعتصم صبو سيكون في طريقه للعودة إلى ناديه الأم الاتحاد لتعزيز صفوفه في مرحلة الإياب من الدوري الممتاز.

وكان الصبو قد انتقل لصفوف الاتحاد المنستيري عقب توقف الدوري الممتاز عام 2019 وتوج معه بلقب كأس تونس كما مثل ألوانه في منافسات الكونفدرالية.

ويعتبر الصبو من ابرز المدافعين المحليين في السنوات الأخيرة إذ أصبح ركيزة في صفوف المنتخب الوطني إلى جانب زميله لاعب الرجاء المغربي سند الورفلي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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