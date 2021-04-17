صبو يودع الاتحاد المنستيري

ودع المحترف الليبي المعتصم صبو فريقه الاتحاد المنستيري بعد اتفق مع إدارة النادي على فسخ عقده بالتراضي.

وذكر موقع ريميسا الرياضي أن المعتصم صبو سيكون في طريقه للعودة إلى ناديه الأم الاتحاد لتعزيز صفوفه في مرحلة الإياب من الدوري الممتاز.

وكان الصبو قد انتقل لصفوف الاتحاد المنستيري عقب توقف الدوري الممتاز عام 2019 وتوج معه بلقب كأس تونس كما مثل ألوانه في منافسات الكونفدرالية.

ويعتبر الصبو من ابرز المدافعين المحليين في السنوات الأخيرة إذ أصبح ركيزة في صفوف المنتخب الوطني إلى جانب زميله لاعب الرجاء المغربي سند الورفلي.

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