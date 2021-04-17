فرق الممتاز تستعد لانطلاق الأسبوع الثامن

تواصل فرق الدوري الممتاز تحضيراتها لانطلاق منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز.

فريق الأخضر رفع من وتيرة الاستعدادات تأهبا لقمة المجموعة الثانية التي تجمعه بفريق الهلال؛ كما أجرى فريق الصداقة تدريباته بقيادة المدرب المهدي بوشاح لمواجهة الأنوار ضمن منافسات الأسبوع الثامن لحساب المجموعة الثانية من الدوري الممتاز.

وفي المجموعة الثانية بدأ فريق السويحلي بدوره تحضيراته على الأضواء الكاشفة بملعب مصراتة بقيادة مدربه التونسي أنيس البوسعيدي؛ لمواجهة المحلة.

فيما باشر فريق أبوسليم أيضا تدريباته بملعب الفريق ليلا بإشرف مدربه الحبيب الغابري استعدادا لمواجهة فريق الشط.

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