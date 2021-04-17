صدام “كاتالوني باسكي” لحصد كأس ملك إسبانيا

تقرير| 218

يتطلع برشلونة للتغلب على أتلتيك بلباو لحصد أول ألقابه في الموسم عندما يواجهه في نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية .

ويسعى برشلونة، ثالث الليغا والذي فقد مباراته الأبرز في الفترة الأخيرة أمام غريمه ريال مدريد بعد سلسلة نتائج إيجابية، لأن يكون حصد لقب الكأس مفتاحاً لتكملة مشوار الموسم المحلي بأفضل طريقة والسعي للتتويج بالدوري، وحينها قد يتحول موسم الفريق الكاتالوني من موسم متراجع إلى واحد من أفضل مواسمه في السنوات الأخيرة، يتطلع البلوغرانا للتتويج باللقب 31 في مسابقة الكأس وتوسيع الفارق مع بلباو صاحب الثلاثة والعشرين لقباً .

ويبحث المدرب رونالد كومان عن اللقب الأول بعد خسارة كأس السوبر أمام نفس المنافس، خسارة كومان لقب الكأس ربما يعني وضع أول قدم في طريق خروج المدرب الهولندي خارج أسوار الكامب رغم استلامه مهمة الإشراف على الفريق في أصعب أوقاته، وسط ظروف اقتصادية وأزمات مر بها النادي في السنة الأخيرة، كما أن النهائي قد يكون الأخير للنجم ليونيل ميسي مع برشلونة في حال خروجه نهاية الموسم مع نهاية عقده .

أما من جانب الفريق الباسكي الذي يطمح للتغلب على برشلونة وإحراز اللقب 24 سيكون بقيادة مدربه مارسيلينيو غارسيا تورال جاهزاً لهذا التحدي الذي سيضمن له المشاركة الأوروبية الموسم المقبل في حال صعوبة الحصول على مركز مؤهل في الليغا، الفريق يحتل منتصف الترتيب والفوز الأخير له كان في بداية مارس الماضي تلته سلسلة من التعادلات .

المواجهة ستبرز موسماً متخبطاً في الكرة الإسبانية، بلباو خسر لقب الموسم الماضي لصالح غريمه ريال سوسيداد، فهل يتكرر هذا الإخفاق أم أنه سيواصل إيقاف برشلونة في النهائيات؟

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية