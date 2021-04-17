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تخفيف حظر المشجعين في إيطاليا مطلع مايو

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيسمح للمشجعين في إيطاليا بحضور المباريات انطلاقاً من بداية مايو المقبل بأعداد محدودة وذلك تماشياً مع تخفيف الحظر المفروض عليهم في الملاعب داخل المناطق الأقل تضرراً بفيروس كورونا.

وذكرت الحكومة الإيطالية في بيانها أنه سيتم السماح للجمهور بالعودة إلى الملاعب لما يصل إلى ألف متفرج داخل الملاعب المفتوحة في كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة في المناطق الصفراء داخل البلاد.

ومن المنتظر حضور الجمهور في عدد من مباريات الدوري الإيطالي إضافة إلى حضور بطولة روما ماسترز للتنس التي تنطلق بين التاسع والسادس عشر من مايو المقبل، قبل انطلاق بطولة أمم أوروبا التي ستحتضن إيطاليا عددا من مبارياتها في ملعب الأولمبيكو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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