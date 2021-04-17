تخفيف حظر المشجعين في إيطاليا مطلع مايو

سيسمح للمشجعين في إيطاليا بحضور المباريات انطلاقاً من بداية مايو المقبل بأعداد محدودة وذلك تماشياً مع تخفيف الحظر المفروض عليهم في الملاعب داخل المناطق الأقل تضرراً بفيروس كورونا.

وذكرت الحكومة الإيطالية في بيانها أنه سيتم السماح للجمهور بالعودة إلى الملاعب لما يصل إلى ألف متفرج داخل الملاعب المفتوحة في كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة في المناطق الصفراء داخل البلاد.

ومن المنتظر حضور الجمهور في عدد من مباريات الدوري الإيطالي إضافة إلى حضور بطولة روما ماسترز للتنس التي تنطلق بين التاسع والسادس عشر من مايو المقبل، قبل انطلاق بطولة أمم أوروبا التي ستحتضن إيطاليا عددا من مبارياتها في ملعب الأولمبيكو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية