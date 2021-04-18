وزير الشباب في حوارية مع الفعاليات الشبابية بمدينة مصراتة

مصراتة 18 أبريل 2021 (وال) – عقد وزير الشباب “فتح الله الزني” جلسة حوارية مع عدد من الفعاليات الشبابية بمدينة مصراتة والتي نظمها الاتحاد العام لطلبة جامعة مصراتة.

وناقش الزني مع الحضور خلال هذه الجلسة عدة محاور تركزت حول المشاركة السياسية ودور الشباب في المصالحة الوطنية و تأهيل الشباب وإدماج المقاتلين في الحياة المدنية وتحديات الشباب في المخرجات التعليمية وسوق العمل.

وأكد الزني على أهمية الشباب في المشاركة بمقترحاتهم وآرائهم التي من شأنها وضع أساس متين لوزارة الشباب.

كما أعلن أن الوزارة ستطلق خلال هذه الأيام نافذة تواصل إلكترونية مع كل شباب الوطن النشطين والمنظمات المهتمة بالشأن الشبابي والتي من شأنها تقريب الوزارة من الوسط الشبابي. (وال- مصراتة)

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