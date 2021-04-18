البلوز يوقف حلم السيتي للتتويج بالرباعية التاريخية

بلغ تشيلسي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الرابعة في آخر خمسة مواسم بفوزه الصعب على مانشستر سيتي بهدف دون مقابل على ملعب ويمبلي .

وأنتظر البلوز حتى الدقيقة الخامسة والخمسين من زمن المباراة ليسجل له المغربي حكيم زياش هدف المباراة الوحيد بعد عرضية من الألماني تيمو فيرنر ليحسم الفريق اللندني المباراة ، ليصبح زياش أول لاعب عربي يسجل في المربع الذهبي للبطولة العريقة منذ عام ألفين وسبعة بهدف الجزائري عامر بو عزة لاعب واتفورد .

ويينتظر تشيلسي الفائز من المواجهة الثانية في نصف النهائي بين ليستر سيتي وساوثهامبتون، إذ سيقام النهائي في الخامس عشر من مايو المقبل على ملعب ويمبلي والذي يسعى من خلاله تشيلسي إلى التتويج باللقب التاسع في تاريخه .

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