بايرن ميونيخ على أعتاب الحفاظ بلقب البوندسليغا

عاد المتصدر بايرن ميونيخ إلى سكة الانتصارات فوزه الصعب خارج قواعده أمام فولفسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب فولكسفاجن أرينا ضمن الجولة التاسعة والعشرين من البوندسليغا .

وسجل الواعد جمال موسيالا ثنائية في الدقيقة الخامسة عشرة، وأتبعها في الدقيقة الرابعة والعشرين، وقلص فولفسبورغ الفارق بحلول الدقيقة الخامسة والثلاثين عبر فوت فيجورست، وأضاف الكاميروني تشوبو موتينغ الهدف الثالث للبافاري في الدقيقة السابعة والثلاثين، إلا أن ماكسيميليان فيليب سجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة والخمسين .

ليعزز البايرن صدارة الدوري بثمانية وستين نقطة ليبتعد عن مطاردة لايبزيغ بفارق سبع نقاط ويقترب من التتويج بلقب الموسم.

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