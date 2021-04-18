“رباعية بلباو” تمهد الطريق لبرشلونة لحصد كأس ملك إسبانيا

حصد برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا بفوزه الكبير على أتلتيك بلباو بأربعة أهداف دون مقابل والتي أحتضنها ملعب لاكارتوخا في إشبيلية .

وأنتظر البلوغرانا حتى الشوط الثاني لإفتتاح التسجيل عبر الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة الستين، وعزز لاعب الوسط فرينكي دي يونغ تقدم برشلونة في الدقيقة الثالثة والستين بالهدف الثاني مستغلاً عرضية جوردي ألبا، وبعد خمس دقائق سجل النجم ليونيل ميسي الهدف الثالث بعد مجهود فردي، وعاد ميسي لإضافة الهدف الثاني له والرابع لفريقه بحلول الدقيقة الثانية والسبعين .

ليحقق برشلونة اللقب الحادي والثلاثين في تاريخه ليحقق أول ألقابه منذ موسمين، ليخسر الفريق الباسكي اللقب للمرة الرابعة أمام برشلونة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية