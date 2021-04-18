الأهلي بنغازي يعاقب ثلاثة لاعبين ويحيلهم للتحقيق

أَصدرت إدارةُ النادي الأهلي بنغازي قراراً يقضِي بإيقافِ اللاعبينَ عبدالجواد رزق وسفيان عمران وأحمد محمد وإحالتِهِم للتحقيقِ دونَ الكشفِ عن الأسباب.

وقد يغيبُ الثلاثي عن مباراةِ فريقِهم أمام أنيمبا النيجيري لحساب الجولةِ الخامسة من مجموعات الكونفدرالية في المباراةِ التي ستُقام مساءَ الأربعاء بملعب شهداء بنينا.

ويملكُ الأهلي بنغازي في رصيدهِ أربعَ نقاطٍ من أربعِ مبارياتٍ خاضها في مجموعاتِ الكونفدرالية.

ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة الفوز في هذا اللقاء لضمان بقاء حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي.

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