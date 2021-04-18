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الأهلي بنغازي يعاقب ثلاثة لاعبين ويحيلهم للتحقيق

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أَصدرت إدارةُ النادي الأهلي بنغازي قراراً يقضِي بإيقافِ اللاعبينَ عبدالجواد رزق وسفيان عمران وأحمد محمد وإحالتِهِم للتحقيقِ دونَ الكشفِ عن الأسباب.

وقد يغيبُ الثلاثي عن مباراةِ فريقِهم أمام أنيمبا النيجيري لحساب الجولةِ الخامسة من مجموعات الكونفدرالية في المباراةِ التي ستُقام مساءَ الأربعاء بملعب شهداء بنينا.

ويملكُ الأهلي بنغازي في رصيدهِ أربعَ نقاطٍ من أربعِ مبارياتٍ خاضها في مجموعاتِ الكونفدرالية.

ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة الفوز في هذا اللقاء لضمان بقاء حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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