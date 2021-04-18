ترحيب مغاربي باقتراح الاتحاد الليبي للهوكي

تقدم الاتحاد الليبي للهوكي بمقترح إنشاء اتحاد مغاربي للعبة، ولقي ذلك ترحيب من دول المغرب العربي حيث أبدت دول ليبيا والمغرب والجزائر إلى جانب تونس موافقتها على إنشاء اتحاد مغاربي يساهم في الرفع من مستوى هذه اللعبة من خلال إقامة بطولات مجمعة فيما بينها تجمع محبي لعبة الهوكي في دول المغرب العربي.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا الاحرار
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