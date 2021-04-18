فيليك يبدي رغبته بالرحيل عن النادي البافاري

أكد هانز فيليك مدرب بايرن ميونيخ أنه أخبر مسؤولي النادي البافاري برغبته في الرحيل نهاية الموسم الجاري.

وبحسب شبكة سكاي سبورت فإن المدرب الألماني قد أبدى رغبته في مغادرة الفريق بعد انقضاء الموسم، بسبب خلافات مع المدير الرياضي حسن صالح حميديتش، حيث تشاور فيليك مع إدارة النادي الأسبوع الماضي في انتظار رد رسمي من متصدر الدوري الألماني.

ويأتي هذا الإعلان خلال تصريحات فيليك بعد فوز فريقه على مضيفه فولفسبورغ واقترابه من المحافظة على لقب البوندسليغا.

وقاد هانز فليك البايرن للتتويج بستة ألقاب في آخر عشرة أشهر كما يتصدر البوندسليغا بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزيغ قبل خمس جولات من نهاية الموسم.

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