البارتينوبي يستضيف النيراتزوري في قمة منتظرة

تقرير| 218

مواجهة للابتعاد أكثر في صدارة الدوري الإيطالي والمنافسة على خطف ورقة مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا “شعار يحمل قمة الجولة 31” بين نابولي وضيفه إنتر على ملعب دييغو آرماندو مارادونا.

ويدخل الإنتر القمة وهو مبتعد في صدارة ترتيب الدوري بفارق إحدى عشرة نقطة عن أقرب منافسيه ميلان حيث يسعى بقيادة المدرب أنطونيو كونتي لتوسيع الفارق وتحقيق الانتصار 12 له بشكل متتال في الكالشيو ليعادل رقمه مع يوفنتوس في طريقه نحو التتويج باللقب الغائب منذ أكثر من 10 أعوام.

وسيعتمد كونتي على تشكيلة الفريق الأساسية خلال الموسم مع إمكانية البدء بالجناح ماتيو داراميان الذي أنقذ النيراتزوري في الجولة الماضية بتسجيله هدف الفوز على كالياري في المياتزا.

من الجانب الآخر سيكون البارتينوبي صاحب المركز الخامس أمام اختبار صعب سيفتح له الدخول بشكل أكبر في صراع المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا، منافسة تحتدم المواجهات عليها مع عدة فرق بفارق بسيط عن بعضها، الاعتماد من المدرب جينارو غاتوزو سيكون على النجم لورينزو إينسيني إضافة إلى لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز وخط الدفاع الذي يعتبر من بين الأبرز في الموسم بوجود كاليدو كوليبالي وكوستاس مانولاس.

قمة كروية بطعم التأهل الأوروبي والاقتراب لحصد اللقب، مواجهة الحسم فيها سيكون بحصد الانتصار من أي جانب فيما سيخدم التعادل مصالح الفرق الأخرى المنافسة على مضايقة إنتر والتأهل الأوروبي.

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