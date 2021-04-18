تحديد المكافآت المالية للصحفيين العاملين بالأندية والاتحادات الرياضية

أخبار ليبيا 24

أصدرت الجمعية العمومية بالنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، اليوم الأحد، قرارا لتحديد الحد الأدنى من المكافآت المالية للإعلاميين والصحفيين والمصورين الرياضيين العاملين مع الأندية والاتحادات الفرعية والاتحادات العامة.

وبحسب القرار الذي تلقت وكالة أخبار ليبيا 24 نسخة منه، حددت النقابة المادة الإعلامية للأندية الرياضية والمادة الإعلامية للاتحادات الفرعية، تصوير ومتابعة وتغطية الأنشطة قيمة 400 دينار شهريا، أما بخصوص المادة الإعلامية للاتحادات العامة تصوير ومتابعة وتغطية الأنشطة حدد ما قيمته 600 دينار شهري.

في حين حددت النقابة المادة الإعلامية للمؤسسات الخاصة تصوير ومتابعة وتغطية الأنشطة ما قيمته 750 دينار شهريا.

وأشارت المادة الثانية من القرار إلى أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل قرار يخالفه على أن يعمم على المؤسسات الرياضية المختلفة وينشر في الصفحة الرسمية للنقابة.