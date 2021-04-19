منتدى تمكين المرأة والشباب ينظم الورشة التدريبية الثانية من مشروع (المرأة الطموحة)

طرابلس 19 أبريل 2021 (وال) -بدأ منتدى تمكين المرأة والشباب بمدينة طرابلس، أمس الأحد، فعاليات الورشة التدريبية الثانية من مشروع (المرأة الطموحة )، والتي تهتم بالتمكين الاقتصادي، وبتنفيذ المنتدى، بالشراكة مع معهد صحافة الحرب والسلام البريطاني.

وتستهدف الورشة المجموعة الثانية من المتدربات النساء والفتيات، من فئة الأرامل والمطلقات، والأيتام والنازحات، والمعيلات للأسر، وذلك بتدريبهن على حرفة الكروشيه، من أجل تزويدهن بمهارات وأدوات، تمكنهن اقتصاديا وتساعدهن في بدء مشاريع صغيرة لهن، تقدم ربحا، وتمكنهن من الدخول في سوق العمل.(وال طرابلس) س خ.

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