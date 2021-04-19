المدينة ينفي فسخ عقود لاعبيه ويواصل تحضيراته للممتاز

نفت إدارة نادي المدينة الأخبار المنتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بفسخ عقود مجموعة من اللاعبين نظيره أزمة مالية يمر بها النادي.

ونشر المركز الإعلامي لنادي المدينة صورا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم أثناء تدريباتهم في الفترة الليبية تحت إشراف المدرب الوطني أحمد السنفاز ومساعده خالد زكري.

ويمر فريق المدينة بأزمة في النتائج مع انطلاقة الدوري الممتاز ويسعى جاهدا لتحسين وضعيته والمنافسة على أحد المقاعد المؤهلة لمنافسات الدوري الرباعي.

وكان اللاعبان علي سلامة ووائل اصديرة قد قاما بفسخ عقودهم في الفترة الماضية رفقة نادي المدينة دون توضيح الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار.

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