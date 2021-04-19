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رابطة مشجعي الأخضر تطلق دوري الناشئين الرمضاني

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت رابطة مشجعي نادي الأخضر مسابقة الناشئين لكرة القدم للعام الثاني على التوالي في شهر رمضان بمشاركة صغار السن من الأحياء داخل مدينة البيضاء ممن لم ينتسب للأندية الرياضية.

وقامت رابطة مشجعي نادي الأخضر من خلال هذا الدوري بافساح المجال أمام الناشئين لتنمية مواهبهم فوق المستطيل الأخضر كما يشهد أيضا متابعة من مدربي قطاع الناشئين من مختلف أندية الجبل الأخضر.

وتقام المباريات داخل ملعب مدرسة النصر الابتدائية وعلى هامش البطولة تقام محاضرات توعوية وتثقيفية للتعرف على أضرار التدخين وغيرها من السلوكيات المضرة بالرياضة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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