12 ناديا من كبار أوروبا يعلنون إطلاق مسابقة” السوبر ليغ “

أعلن12 ناديا أوربيا، إطلاق دوري السوبرالأوروبي بقيادة رئيس نادي ريال مدريد “فلورنتينو بيريز”، وسط رفض من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” لهذه المسابقة

وقالت المنظمة ادوري السوبر في بيان لها أن الأندية المؤسسة للمسابقة من إنجلترا مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وتشلسي وتوتنهام و قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان ويوفنتوس وميلان من إيطاليا.

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وستضم المسابقة 20 ناديا من كبار الأندية الأوروبية على أن بدء منافساته “بأقصى سرعة ممكنة في أغسطس المقبل بحسب بيان من منظمي الدوري.

وستحصل الأندية المؤسسة للمسابقة على 3,5 مليار يورو، 350 مليون يورو لكل فريق. كما يتم التخطيط لإضافة 3 اندية أخرى للمؤسسين.

وستقام مواجهات فاصلة بين فرق المركزين الرابع والخامس في المجموعتين، لاستكمال فرق دور الثمانية.

وينص نظام المسابقة على اللعب بنظام المجموعتين، كل مجموعة 10 فرق، وستلعب كل الفرق بنظام الذهاب والإياب، على أن تتأهل أول 3 فرق من كل مجموعة إلى دور الثمانية

بدوره أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم “اليويفا “رفضه الشديد لهذه المسابقة مؤكدا في بيان له حظر الأندية المعنية من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يُحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية.

بدوره عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن “رفضه لإقامة دوري أوروبي انفصالي خارج إطار كرة القدم الدولية.

يشار إلى أن بنك الاستثمار الأميركي “جيه بي مورجان أعلن تمويله لهذه البطولة.

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