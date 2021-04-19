إعلان إطلاق دوري السوبر الأوروبي

تقرير 218

كشف الموقع الرسمي لدوري السوبر الأوربي أن البطولة ستضم عشرين فريقا موزعين على مجموعتين حيث ستضم كل مجموعة عشرة أندية، الموافقة جاءت بشكل متتال من اثني عشر فريقا المؤسسين للبطولة وهم مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي إضافة إلى توتنهام من إنجلترا، وريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من إسبانيا ويوفنتوس وإنتر وميلان ممثلين للكرة الإيطالية .

التحذيرات من إطلاق البطولة جاءت بشكل مباشر من قبل اليويفا في بيانه وقبل الإعلان الرسمي للبطولة أشار فيه إلى أن الأندية المعنية المشاركة ستمنع من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستويين المحلي والقاري وقد يحرم لاعبوها فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية في المشاركات الدولية .

أما أعلى سلطة في كرة القدم العالمية “الفيفا” فرفضت في بيانها إعلان الأندية الاثني عشر استحداث بطولة جديدة أوروبية برئاسة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، الفيفا عبر عن عدم رضاه عن دوري السوبر الأوروبي معتبرا أن أي خطوة لاطلاق البطولة تقليل من احترام مبادئ وهيكلة كرة القدم الدولية

رابطة الأندية الأوروبية من جهتها أشارت إلى أن “دوري السوبر الأوروبي” سيقوض جاذبية كرة القدم بأكملها وستكون له آثار ضارة على الآفاق المستقبلية وسيتسبب في تراجع الكرة الأوروبية إلى الوراء.

وتصل ميزانية البطولة إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار توزع بالتساوي بين عشرين ناديا .

بطولة مستحدثة ستلقي بظلالها على شكل الكرة الأوروبية والعالمية ، الأندية قررت الانفصال التام عن اليويفا انقلاب كروي وزلزال هز أركان الاتحاد الأوروبي وسط استنكار كبير لانطلاق البطولة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية