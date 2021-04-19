مسلسل انتصارات إنتر يتوقف في نابولي

تعادل إنتر المتصدر خارج أرضه أمام مضيفه نابولي بهدف لمثله على ملعب دييغو آرماندو مارادونا في ختام الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي .

وسجل نابولي أول أهداف المباراة في الدقيقة السادسة والثلاثين عبر حارس إنتر سمير هندانوفيتش بالخطأ في مرماه، وعدل النيراتزوري النتيجة عن طريق كريستيان إريكسين في الدقيقة الخامسة والخمسين بعد تسديدة إثر كرة مرتدة من دفاعي البارتينوبي .

ليرفع إنتر رصيده بعد هذا التعادل إلى خمس وسبعين نقطة بفارق تسع نقاط عن ميلان الثاني فيما رفع نابولي رصيده إلى ستين نقطة في المرتبة الخامسة .

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