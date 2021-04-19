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خيتافي يوقف تقدم الريال في الليغا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوقف خيتافي سلسلة انتصارات ريال مدريد وأقترابه من الصدارة بعدما أجبره على التعادل بدون أهداف على ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز في مدريد ضمن الجولة الثالثة والثلاثين .

وشهدت المباراة عدة فرص من جانب أصحاب الأرض إلا أن الحارس تيبو كورتوا تصدى لعدد منها، كما أن ريال مدريد سجل هدفاً في الدقائق السبع الأولى عبر ماريانو دياز لكن الحكم ألغاه بداعي التسلسل بعد مراجعة تقنية الفيديو .

ليرفع الميرينغي رصيده إلى سبع وستين نقطة في المركز الثاني مؤقتاً متأخراً بثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، فيما رفع خيتافي رصيده إلى أحدى وثلاثين نقطة في المرتبة الخامسة عشرة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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